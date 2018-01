Rebeldes do Iêmen dizem ter lançado novo ataque com míssil contra Arábia Saudita

Rebeldes do Iêmen dispararam nesta quinta-feira, 30, um míssil que "atingiu um alvo militar" na Arábia Saudita, noticiou a rede de televisão Al-Masira, controlada pelos insurgentes.

+Arábia Saudita prende 11 príncipes e 4 ministros por corrupção

"Confirmamos o êxito de (...) nosso míssil balístico, que atingiu um alvo militar no interior da Arábia Saudita", indicou a emissora. O líder dos huthis havia ameaçado previamente a Arábia Saudita com represálias se prosseguisse com o bloqueio imposto ao Iêmen.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No começo do mês, rebeldes houthis lançaram um míssil contra Riad, a capital saudita, que foi interceptado por baterias antiaéreas. O governo da Arábia Saudita responsabilizou o Irã pelo lançamento e disse que a agressão pode ser considerada um ato de guerra. O alerta foi feito em um comunicado divulgado pela coalizão de países do Golfo que combatem as milícias houthis./ AFP