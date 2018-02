Rebeldes do Sudão acertam trégua com governo O Movimento Justiça e Igualdade, mais poderoso grupo rebelde em atividade na região sudanesa de Darfur, assinou neste sábado uma trégua com Cartum, anunciou o presidente do Chade, Idriss Deby. Por meio de comunicado, o presidente chadiano afirmou que o acordo de trégua tem efeito imediato. Mais cedo, Ahmed Hussein, porta-voz da organização rebelde, disse durante entrevista por telefone que a assinatura do acordo ocorreria em Ndjamena, capital do Chade.