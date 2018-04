Rebeldes do Sudão libertam 29 chineses sequestrados Rebeldes sudaneses entregaram 29 trabalhadores chineses sequestrados duas semanas atrás para autoridades do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, segundo informou nesta terça-feira a Xinhua, agência de notícias estatal da China, de acordo com o jornal The Wall Street Journal. Um porta-voz do governo do Sudão confirmou que as vítimas foram libertadas, sem dar detalhes. Os 29 trabalhadores foram capturados no último dia 28 quando rebeldes invadiram um campo de trabalho na China.