Rebeldes e tropas sírias lutam por controle de rodovias

Os rebeldes lançaram em fevereiro uma ofensiva para tentar tomar o controle de aeroportos e bases militares na província de Alepo. Com grandes partes da região sob seu controle, os insurgentes buscam minar as forças aéreas do regime no norte do país.

No centro da Síria, enquanto isso, confrontos foram registrados na cidade de Qusayr, na província de Homs, onde os rebeldes também enfrentam integrantes do movimento Hezbollah, que apoia o regime de Assad. Segundo o Observatório Sírio, aviões e tanques de guerra atacaram a cidade neste sábado, 11.

No sul, sete soldados foram mortos em uma emboscada promovida pelos rebeldes na cidade de Abel. Além disso, a televisão estatal disse que o governo conseguiu garantir a segurança na rodovia que liga a capital a Daraa, matando "um grande número de terroristas" na cidade de Khirbet Ghazaleh.

Separadamente, a agência de notícias do governo libanês informou que cinco foguetes lançados do território sírio atingiram a cidade de Hermel, perto da fronteira entre os dois países, sem deixar feridos. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.