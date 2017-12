Rebeldes explodem granada e matam quatro na Índia Rebeldes separatistas da Caxemira explodiram neste sábado uma granada em um movimentado restaurante do resort indiano de Pahalgam, matando quatro pessoas e ferindo 25 outras. Entre os mortos estão dois turistas, incluindo uma menina de seis anos, e dois cozinheiros. O pouco conhecido grupo Al-Nasireen, que luta pela independência da Caxemira em relação à Índia, assumiu a autoria do atentado. Pahalgam fica cerca de 95 km a sudoeste de Srinagar, a capital de verão do estado indiano de Jammu e Caxemira.