Rebeldes explodem prédio do Crescente Vermelho no Iraque Rebeldes explodiram o edifício da Sociedade Iraquiana do Crescente Vermelho na cidade de Ramadi, a oeste de Bagdá, informam militares americanos. Não há informe de baixas. Uma patrulha dos fuzileiros navais americanos viu um grupo de suspeitos filmando a explosão, diz a nota. "Eles correram para se esconder numa mesquita próxima quando a patrulha se aproximou", afirma o texto. Um veículo foi destruído e casas próximas foram danificadas pela explosão. Representantes da Sociedade Iraquiana do Crescente Vermelho não puderam ser encontrados para comentários. As sociedades do Crescente Vermelho cumprem, nos países islâmicos, papel análogo ao das sociedades da Cruz Vermelha no ocidente.