Rebeldes fazem ataques coordenados à polícia do Iraque Grupos rebeldes promoveram uma série de ataques quase simultâneos na região do Iraque conhecida como Triângulo Sunita, deixando pelo menos 21 mortos, entre eles um soldado norte-americano. Os ataques começaram no amanhecer desta quinta-feira. Foram atingidas delegacias de polícia das cidades de Ramadi, Bakuba e Mosul. Uma das explosões pode ter sido um atentado suicida. A série de ataques coordenados é pouco comum e pode sinalizar o início de uma ação para interferir na transferência da soberania nacional ao governo interino, marcada para o próximo dia 30.