Rebeldes fazem vários ataques a oleodutos no Iraque Grupos de iraquianos que resistem à ocupação do país pelas tropas dos Estados Unidos atacaram neste fim de semana oleodutos e um local de armazenamento de petróleo em três regiões diferentes do Iraque. Os ataques ocorrem num momento em que o país, um dos maiores produtores de petreóleo do mundo, enfrenta uma grave escassez de combustível. Os rebeldes lançaram foguetes contra tanques de armazenamento ao Sul de Bagdá, no sábado, provocando um incêndio que consumiu 10 milhões de litros de gasolina, segundo informou Isam Yihad, porta-voz do Ministério do Petróleo. Na área de al-Mashada, 25 quilômetros ao Norte de Bagdá, uma explosão destruiu parte de um oleoduto e ?causou o derramamento de grandes quantidades de derivados de petróleo?, segundo Yihad. O porta-voz disse que não tinha informações sobre um terceiro ataque contra oleodutos, que, segundo fontes, teriam ocorrido no Norte do país. A cadeia de TV Al-Jazira informou que houve atentados contra oleodutos em uma zona entre Tikirt e Beji.