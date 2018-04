Rebeldes incendeiam vila e matam 12 pessoas na Índia Supostos rebeldes separatistas mataram hoje pelo menos 12 pessoas, dentre elas oito crianças, depois de invadirem a vila de Misidur, no distrito de Cachar, numa região afastada da Índia, informou a polícia. Os homens incendiaram as casas antes de atirarem contra as vítimas que fugiam. O policial graduado Anurag Tangkha disse que a violência é parte de uma recente onda de ataques de rebeldes da etnia Dimasa, chamados Dima Halam Daogah, que lutam por um território separado no Estado de Assan, no sul do país. Mais de 40 pessoas já morreram desde março.