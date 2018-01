Rebeldes intensificam atentados no Iraque Explosões de carros-bomba contra policiais iraquianos e milicianos curdos em Bagdá e no norte do Iraque deixaram pelo menos 14 mortos e 62 feridos neste sábado, numa nova demonstração da capacidade de atuação dos rebeldes nas semanas que antecedem as eleições marcadas para 30 de janeiro de 2005. De ontem para hoje, a violência tirou a vida de mais de 40 iraquianos. O comando militar dos EUA informou ainda que quatro soldados americanos foram mortos em diferentes ataques entre a sexta-feira e o sábado. Na capital iraquiana, dois carros-bomba explodiram perto de uma delegacia de polícia próxima à Zona Verde, área de segurança máxima no centro da cidade, no segundo grande ataque à polícia iraquiana desfechado em apenas dois dias. Pelo menos sete pessoas foram mortas e 59 ficaram feridas nas explosões em Bagdá. Ontem, um atentado semelhante matou 16 agentes de polícia. Em Mossul, no norte do Iraque, um militante suicida detonou um carro-bomba ao lado de um ônibus que transportava milicianos pró-governo curdo, deixando pelo menos sete mortos e três feridos. Nas explosões da capital, militares americanos dizem que dois carros-bomba explodiram por volta das 9h30 locais num posto de segurança na entrada da Zona Verde, uma região fortificada de Bagdá que abriga a sede do governo provisório do Iraque e diversas missões diplomáticas. Apenas uma detonação foi ouvida, sugerindo que as bombas foram programadas para explodir simultaneamente. Rajadas de metralhadora se seguiram à explosão. A polícia iraquiana também se viu sob ataque na cidade de Samarra neste sábado. Morteiros foram disparados contra uma delegacia à zero hora, ferindo dois policiais. Enquanto isso, fontes do Exército dos Estados Unidos informaram neste sábado que mais dois soldados americanos morreram e outros cinco ficaram feridos em dois atentados que aconteceram em Bagdá e Kirkuk, mas não precisaram quando as ações rebeldes aconteceram. No primeiro ataque, em uma estrada ao norte da capital, Bagdá, a explosão de uma bomba durante a passagem de um comboio americano deixou um morto e três feridos. No outro atentado, contra uma patrulha militar no sul de Kirkuk, 250 quilômetros ao norte de Bagdá, um soldado morreu e outros dois ficaram feridos. Ontem, perto da fronteira com a Jordânia, mais dois soldados americanos morreram quando um militante suicida detonou um carro-bomba, informou o comando militar dos EUA. Com essas quatro novas mortes, já são pelo menos 1.269 os militares americanos mortos desde a invasão do Iraque, segundo uma contagem da The Associated Press. Enquanto isso, fontes hospitalares revelaram hoje a descoberta de quatro corpos de homens vestidos em uniformes da Guarda Nacional iraquiana no noroeste do país árabe. Os cadáveres continham diversas perfurações de balas. No fim da noite de ontem, soldados americanos mataram um motorista que não parou em um posto militar em Kirkuk, no norte do país, informaram hoje policiais iraquianos e o Exército dos EUA. O episódio ocorreu pouco depois de o posto ter sido atacado com granadas. Na província de Dohuk, o governador local Nachervan Ahmed escapou de uma tentativa de assassinato neste sábado, informou a polícia. Uma pessoa ficou ferida na explosão ocorrida perto da comitiva do governador. Ainda neste sábado, centenas de soldados britânicos voltaram para sua base no sul do Iraque depois de uma temporada de um mês numa região conturbada nos arredores de Bagdá, informou em Londres o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha. Cinco dos 850 soldados do regimento morreram ao longo do último mês. Enquanto isso, em audiência numa corte militar no Texas, o sargento Javal Davis admitiu hoje ter pisado nos dedos das mãos e dos pés de prisioneiros na prisão iraquiana de Abu Ghraib, alegando ter recebido ordens para "amolecer" os detidos.