Rebeldes iraquianos aceitam cessar-fogo em Faluja Um dos dirigentes das Brigadas do mártir xeque Ahmed Yassin informou, através da TV a cabo do Catar Al-Jazira, que o grupo concordou em realizar um cessar-fogo de 24 horas. A trégua começaria às 10h deste domingo pelo horário local. Frente à forte resistência enfrentada em Faluja, as forças militares norte-americanas resolveram negociar um cessar-fogo com as forças rebeldes. "Propomos um cessar-fogo para que possamos conversar. O diálogo poderá ser feito entre integrantes do conselho de governo do Iraque e por representantes da população", afirmou o brigadeiro brigadeiro Mark Kimmitt.