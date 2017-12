Rebeldes iraquianos explodem dois oleodutos Rebeldes iraquianos ampliaram sua campanha contra a infra-estrutura nacional ao explodir dois oleodutos, cortando as exportações de petróleo do país e elevando os preços internacionais do petróleo. Além disso, homens armados atacaram um comboio de trabalhadores civis, matando alguns. Pela manhã, sabotadores destruíram dois oleodutos na península de Faw, forçando as autoridades a cortar as exportações, de uma média de 1,85 milhão de barris ao dia para 800.000 barris. Os ataques afetaram o mercado internacional de petróleo, com altas de até 81 centavos de dólar antes do fechamento, que terminou registrando baixa no preço.