Rebeldes iraquianos fazem novo ataque à polícia Rebeldes iraquianos detonaram uma bomba em uma rua do bairro residencial de Amiriyá, em Bagdá, nesta sexta-feira. Na explosão, um policial morreu e outro ficou ferido. Não houve mais vítimas. Os rebeldes têm atacado as forças de segurança do Iraque com o objetivo de interferir no proceso de entrega da soberania nacional a um governo interino, em 30 de junho.