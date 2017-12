Rebeldes iraquianos matam e roubam US$ 1,4 milhão Homens mascarados assassinaram três funcionários do governo iraquiano para roubar 700 milhões de dinares numa emboscada contra um veículo utilitário utilizado para transportar o pagamento dos funcionários de uma empresa estatal de distribuição de energia elétrica, informou a polícia. A quantia é equivalente a mais de R$ 1,4 milhão. Sete funcionários do governo haviam acabado de pegar o dinheiro no banco e seguiam para a companhia estatal quando dois homens armados obrigaram o motorista a parar o veículo, disse o tenente de polícia Mohammed Adel. Os homens armados gritavam "Deus é grande" enquanto abriam fogo contra o grupo. Dos sete funcionários, três morreram e quatro ficaram feridos. Os assaltantes então pegaram os sacos com o dinheiro e fugiram.