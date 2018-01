Rebeldes islâmicos matam 30 pessoas na Índia Militantes da guerrilha muçulmana separatista atacaram nesta terça-feira um ônibus de passageiros e um acampamento militar na Caxemira, Índia, matando pelo menos 30 pessoas, entre elas 22 militares, três mulheres e duas crianças. Um porta-voz do Exército disse que os guerrilheiros, vestindo uniformes militares, dispararam indiscriminadamente no ônibus antes de atacar a base militar indiana de Kaluchak, a 10 km ao sul de Jammu. Os separatistas lutam contra o que chamam de "ocupação indiana" da Caxemira, território dividido do Himalaia de população majoritariamente muçulmana. A Índia considera a Caxemira como parte integrante de seu território e acusa o governo do Paquistão de alimentar o que classifica de "terrorismo de fronteira". O governo da Índia disse que desde 89 pelo menos 30 mil pessoas já morreram na luta pela independência da Caxemira.