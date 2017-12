Rebeldes islâmicos são mortos em combate com tropas indianas Oito supostos terroristas separatistas islâmicos morreram nesta sexta-feira num confronto com tropas indianas no Estado indiano de Jammu e Caxemira, quando tentavam atravessar a fronteira com o Paquistão. Segundo um porta-voz do Ministério da Defesa indiano, o incidente aconteceu de madrugada, no distrito de Kupwara, onde um grupo rebelde foi atacado pelos soldados indianos na fronteira. A região de Jammu e Caxemira, de maioria de muçulmana, é disputada por Índia e Paquistão desde 1947. Em 1989, grupos terroristas começaram a atuar na Caxemira sob controle da Índia, para conseguir a independência ou a anexação ao Paquistão.