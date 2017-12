Rebeldes lançam série de ataques em Mossul Rebeldes atacaram delegacias de polícia em diversas partes da cidade iraquiana de Mossul. Explosões e tiros eram ouvidos em diversos locais. Homens armados andam livremente pelas ruas. Uma porta-voz militar americano, capitã Angela Bowman, disse que os ataques às delegacias sobrepujaram "as capacidades da força existente" e que "operações ofensivas" militares estão em andamento. O toque de recolher imposto nesta semana continua em vigor. Pontes sobre o Rio Tigre seguem fechadas para o tráfego civil. Bowman garante que soldados iraquianos leais ao governo controlam essas pontes. "A cidade não está sob ataque, de jeito nenhum", afirmou. No entanto, a situação em Mossul, terceira maior cidade do Iraque, é tensa. Declaração oficial diz que o governador local, Duraid Kashmoula, "trabalha em conjunto com outros governos regionais para identificar medidas para restaurar e manter a presença policial nas delegacias de polícia".