Rebeldes liberianos tomam estratégica ponte em Monróvia Rebeldes tomaram nesta quarta-feira uma estratégica ponte na capital da Libéria, intensificando sua ofensiva apesar da promessa de uma trégua considerada crucial para o envio de uma força de paz multinacional. Os combates obrigaram milhares de famílias a fugir para outros setores de uma cidade já repleta de refugiados que carecem de alimentos, água e abrigo. Por outro lado, ministros de Relações Exteriores da África Ocidental que se reuniram em Dacar, no Senegal, prometeram que dentro de mais alguns dias serão enviados à Libéria dois batalhões nigerianos na vanguarda de uma força internacional de 3.250 soldados que tentarão levar a paz ao devastado país africano. Ao meio-dia, os rebeldes tomaram a ponte Stockton, disse o tenente -general Ronald Duo. O controle da ponte permite aos rebeldes avançar em direção aos subúrbios ao norte de Monróvia e ocupar a principal estrada para o aeroporto da Libéria, estreitando assim o cerco à capital. Civis fugiram de alguns núcleos habitacionais em torno de Monróvia devido aos combates, enquanto tropas do governo tentavam frear o avanço das tropas rebeldes. Mulheres agarrando seus filhos escapavam para o leste, em meio a intensa chuva. Com os cemitérios bloqueados devido aos intensos combates, os funcionários de ajuda humanitária tiveram de enterrar os corpos dos mortos em covas rasas, nas praias.