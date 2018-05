Rebeldes líbios controlam posto na fronteira com Tunísia

O líder rebelde Shaban Abu Sitta disse que o posto foi tomado depois de três dias de intensas batalhas com soldados de Kadafi perto de Nalut. A cidade estava sendo controlada pela oposição no mês passado, antes de uma invasão das tropas de Kadafi.

A informação não pôde ser checada, já que as forças do ditador restringiram o movimento de jornalistas nas áreas que controlam no oeste da Líbia. As informações são da Associated Press.