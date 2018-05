Rebeldes líbios serão financiados por coalizão

CORRESPONDENTE / PARIS

Ministros das Relações Exteriores de mais de 20 países-membros da coalizão que apoia os rebeldes da Líbia anunciaram ontem, em Doha, no Catar, a criação de um fundo para dotar o movimento oposicionista de recursos financeiros. Os insurgentes também receberão "ajuda material", segundo a coalizão. Nas entrelinhas, chanceleres de diferentes países deixam aberta a possibilidade de fornecer armas para a luta contra as tropas de Muamar Kadafi.

A criação de um fundo havia sido informada antes mesmo do início da reunião pelo chanceler britânico, William Hague. Em entrevista à rede de TV BBC, ele revelou que a coalizão estudava a criação de um "mecanismo financeiro" que permitiria ao Conselho Nacional de Transição (CNT), órgão formado por rebeldes de Benghazi, manter os serviços públicos básicos durante o conflito.

Segundo Hague, Londres não contribuirá com o fundo, que deve ser alimentado por países do Golfo Pérsico favoráveis à rebelião, casos de Catar e Emirados Árabes. "Ajudamos em outros assuntos", disse. "Enviamos equipamentos de telecomunicações que salvaram vidas."

Ao término do evento, um comunicado oficial confirmou a criação do fundo, que terá o objetivo de "dotar o CNT e a comunidade internacional de meios para gerenciar a ajuda e para responder às necessidades urgentes". O volume de recursos previsto para o mecanismo, entretanto, não foi informado.

Sobre o fornecimento de armas, o comunicado é ambíguo, mencionando ajuda material, mas sem especificar o equipamento bélico. No entanto, diferentes declarações de autoridades presentes ao evento deram sinais de que o suprimento de armas pode estar começando.

De acordo com Franco Frattini, ministro das Relações Exteriores da Itália, o consenso entre os chanceleres é o de que o eventual fornecimento de armas não contrariaria as resoluções tomadas pela ONU.

"A resolução 1.973 não proíbe o fornecimento de armas defensivas", disse o italiano. "Ou nós damos a essas pessoas meios de se defenderem ou nós nos liberamos da obrigação de defender a população da Líbia."

Outro que defendeu abertamente o fornecimento de armas foi o primeiro-ministro do Catar, o xeque Hamad bin Jassim al-Thani. "O povo líbio tem o direito de assegurar sua defesa dos ataques contínuos das forças pró-Kadafi", afirmou. "A defesa necessita de equipamentos que não sejam ofensivos, mas defensivos."

Na véspera da reunião, o porta-voz do CNT, Abdel Hafiz Ghoga, tinha dito claramente que o fornecimento de armas seria uma das prioridades dos insurgentes. Ghoga revelou que estaria negociando com a coalizão a respeito do tema. "Nós apresentamos uma lista de equipamentos militares e técnicos que precisamos", disse.

Além dos recursos financeiros e do fornecimento de armas, a reunião de Doha ampliou o reconhecimento do CNT como interlocutor diplomático reconhecido pelos países da coalizão - França e Itália já o haviam reconhecido - e reiterou a exigência de um cessar-fogo nos termos estabelecidos pela ONU.

Saída de Kadafi. "Kadafi deve se retirar de todas as cidades nas quais ele entrou pela força", diz o texto, que exorta o líder líbio a aceitar o cessar-fogo imediato. Como de praxe, a saída de Kadafi também foi pedida pelos ministros de Relações Exteriores como a única opção para o fim da crise política no país. / COM AFP e REUTERS

Ataques

A Otan lançou ontem novos ataques aéreos contra alvos de Muamar Kadafi, em meio aos pedidos dos rebeldes de uma campanha aérea mais intensa que lhes permita avançar