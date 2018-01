Rebeldes ligados a Al-Sadr são desalojados em Najaf As autoridades do Iraque desalojaram membros da milícia encabeçada pelo religioso xiita Moktada Al-Sadr que ocupavam ilegalmente um edifício na cidade sagrada de Najaf, a 160 km de Bagdá. Os iraquianos haviam recebido um prazo para deixarem o prédio e, como não o cumpriram, foram retirados à força. Soldados do I Batalhão das Forças Especiais, encabeçadas pelos EUA, se encarregaram da segurança na área. Segundo o exército, não houve vítimas. O exército Al-Majdi, encabeçado por Al-Sadr, combateu durante meses as forças norte-americanas antes do de um cessar-fogo. Agora, o religioso radical está indeciso entre criticar o novo governo interino ou apoiar as ações de reconstrução. Recentemente, o grupo liderado por ele tem tentado se distanciar das armas para assumir um papel político nas eleições de janeiro.