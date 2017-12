Rebeldes mantêm ataques a setor petrolífero iraquiano Um funcionário de segurança português e seu guarda-costas iraquiano morreram hoje na explosão de uma bomba à beira da estrada em que viajavam de Basra, no sul do Iraque, para a cidade de Zubayr. Um policial iraquiano e um indiano ficaram feridos. O Ministério de Relações Exteriores português identificou seu cidadão como Antonio José Monteiro Abelha, de 36 anos, natural de Elvas, no sudoeste de Portugal. Monteiro Abelha trabalhava como segurança para a empresa estatal Oil Products Co., disse o capitão de polícia iraquiana Diaa Hussein. Foi o segundo ataque em quatro dias contra pessoas envolvidas na proteção da indústria petrolífera iraquiana. Na quarta-feira, atiradores mataram o chefe de segurança da empresa estatal Northern Oil Company, Ghazi Talabani, em Kirkuk. Os insurgentes também têm atacado o sistema de oleodutos do Iraque, cortando todas as exportações dos campos do sul do país. O Iraque esperava retomar parcialmente as exportações neste fim de semana. O país estava exportando cerca de 1,5 milhão de barris de petróleo por dia através de dois oleodutos no sul do país, ambos danificados em ataques.