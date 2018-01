Rebeldes maoístas atacam cidades no Nepal Pelo menos 118 pessoas foram mortas quando rebeldes comunistas, buscando derrubar a monarquia constitucional do Nepal, atacaram duas remotas cidades, informou o Ministério da Defesa do país. Os combates, na noite de hoje, tornam ainda mais difícil a realização de conversações de paz para acabar com seis anos de insurgência.