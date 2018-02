Rebeldes maoistas matam 10 soldados no leste da Índia Rebeldes maoistas detonaram hoje minas terrestres num posto de segurança avançado no leste da Índia, além de incendiarem o local, matando dez soldados. Os rebeldes também roubaram armas do campo localizado na vila de Shilda, no distrito de West Midnapore, Estado de Bengala Ocidental, segundo o policial Bhupinder Singh. Há poucos detalhes disponíveis sobre o incidente, ocorrido numa área bastante remota. Shilda fica a cerca de 170 quilômetros a sudeste da capital do Estado, Calcutá.