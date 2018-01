Rebeldes maoístas matam 100 policiais no Nepal Em represália a ofensiva militar da semana passada, guerrilheiros maoístas atacaram as forças de segurança em vários locais do Nepal, matando pelo menos 104 policiais e soldados, e perdendo 14 de seus homens. Mais de 100 soldados morreram na aldeia ocidental de Gam, 300 km de Katimandu, onde 500 rebeldes maoístas cercaram uma base do Exército na noite de terça-feira. Segundo o governo do Nepal, no último fim de semana, uma ofensiva militar em um prédio controlado pelos maoístas deixou em quatro dias 560 mortos. Os maoístas lutam pelo fim da monarquia constitucional e pela posterior adoção do comunismo no Nepal. Mais de 3 mil pessoas morreram no país desde fevereiro de 96.