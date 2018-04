Rebeldes maoístas matam 72 soldados na Índia

Rebeldes maoístas mataram pelo menos 72 integrantes de forças paramilitares da Índia em uma emboscada no Estado de Chhattisgarh, na região centro-leste do país.

A patrulha, com cerca de uma centena de integrantes, foi atacada em uma área remota e de densa vegetação no distrito de Dantewada. Os rebeldes também investiram contra equipes de resgate e helicópteros foram enviados para evacuar a área.

"Os feridos foram retirados de helicóptero", disse um porta-voz da Força da Reserva Central da Polícia (CRPF), RK Vij.

Segundo ele, já foram retirados 67 corpos de militares da área.

O governo da Índia qualificou os guerrilheiros maoístas como a principal ameaça à segurança interna do país, e iniciou uma grande operação contra eles, enviado mais de 50 mil soldados e policiais para vários estados indianos.

Milhares de pessoas morreram durante a campanha de 20 anos realizada pelos rebeldes, que defendem a implantação de um regime comunista em uma larga faixa da zona rural da Índia conhecida como "corredor vermelho".

O correspondente da BBC em Delhi, Sanjoy Majumder, disse que Chhattisgarh é um grande reduto dos maoístas, que controlam vastas áreas da região central e leste da Índia.

Esta emboscada ocorre dois dias depois que pelo menos 10 policiais morreram e 10 outros ficaram feridos em um ataque a um ônibus que transportava policiais no Estado de Orissa, no leste do país.