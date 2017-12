Rebeldes matam 12 agentes iraquianos em Faluja Rebeldes iraquianos mataram 12 agentes da força de segurança iraquiana na cidade de Faluja, a oeste de Bagdá, no primeiro ataque contra a brigada do general Mohammed Latif. Outros dez policiais ficaram feridos no ataque de morteiros contra um alojamento das forças de segurança. Latif não estava no local no momento do ataque. Policiais iraquianos disseram que uma patrulha conjunta com soldados americanos estava para passar pelo local no momento em que os projéteis foram lançados. O primeiro-tenente Amer Jassim especulou que os agressores tentaram atingir forças americanas, mas erraram o alvo. O general Latif integrou o Exército regular do ex-presidente Saddam Hussein e assumiu o controle de Faluja há cerca de um mês, pondo fim aos confrontos diários entre a guerrilha iraquiana e as forças de ocupação americanas. Num acordo com Latif, os militares dos Estados Unidos se retiraram da cidade. A região de Faluja estava relativamente calma desde que Latif assumiu, apesar de ele não ter recolhido as armas em poder da guerrilha nem ter prendido combatentes envolvidos nas emboscadas e ataques contra as tropas americanas. A brigada formada pelo general é composta por 2 mil homens, a maioria ex-integrantes do Partido Baath, que sustentava a ditadura de Saddam Hussein.