Rebeldes matam 16 afegãos que se registraram para votar Rebeldes supostamente ligados à milícia fundamentalista islâmica Taleban executaram pelo menos 16 homens depois de descobrirem que eles haviam se registrado para votar nas eleições de setembro, disseram hoje autoridades locais. O ataque ocorreu na sexta-feira em uma estrada no sul da província de Uruzgan. Trata-se do mais letal ato de violência de uma série de atentados cometidos com o objetivo de sabotar a votação. A informação sobre os assassinatos vem à tona um dia depois de uma bomba ter atingido um ônibus que transportava 13 agentes eleitorais em Jalalabad. Duas mulheres morreram e 13 ficaram feridas. Um porta-voz do Taleban assumiu o ataque em nome do grupo. Hoje, as autoridades afegãs interrogaram o motorista do ônibus que levava as agentes eleitorais. Ele teria fugido do local logo depois da explosão.