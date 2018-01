Rebeldes matam 24 policiais e 11 soldados no Nepal Após quatro meses de cessar-fogo, rebeldes maoístas iniciaram ontem uma série de ataques contra um posto do Exército, delegacias de polícia e prédios do governo do Nepal, matando pelo menos 11 soldados e 24 policiais, informou neste sábado a imprensa local. Os rebeldes mataram os soldados em um ataque contra o quartel de Bhawani Baks Gulma, en Dang, cerca de 400 quilômetros ao oeste da capital, Katmandu, informou a Rádio Nepal, citando fontes policiais e governamentais. Foi a primeira vez que os rebeldes, cujo grupo atua como a guerrilha peruana Sendero Luminoso, atacaram os militares desde 1996, quando iniciou sua campanha violenta em busca de um Estado comunista.