Rebeldes matam 3 soldados dos EUA no Afeganistão Militantes armados com foguetes propulsores de granadas atacaram tropas norte-americanas de patrulha em uma remota região ao norte do Afeganistão, deixando três soldados mortos, antes de as forças norte-americana responderam à ação, com tiros de artilharia. Três soldados e um civil ficaram feridos. O incidente ocorreu no distrito de Waygal, da província de Nuristan. Na província de Grazni, o ex-vice-governador Abdul Hakim foi assassinado em frente a sua casa, meses depois de seu superior, o ex-governador da província Taj Mohammed Qari Baba também ter sido morto. Na emboscada que matou Qari Baba, em março, outras quatro pessoas foram mortas. Uma explosão também ocorreu neste sábado próximo à base da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em Cabul. Não houve feridos. A violência aumentou este ano no Afeganistão, particularmente no sul do país, onde simpatizantes e militantes do grupo Taleban intensificaram seus ataques, para fazer frente à ofensiva das tropas lideradas pela OTAN e pelas forças do Afeganistão. O objetivo das tropas é retirar os rebeldes de seus esconderijos. A coalizão diz ter matado, capturado e ferido cerca de 1,1 mil militantes do Taleban em dois meses.