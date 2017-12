Rebeldes matam 57 soldados e policiais no Nepal Pelo menos 57 soldados e policiais nepaleses morreram nesta madrugada em um ataque perpetrado por rebeldes maoístas no povoado de Sandhikhara, a 300 quilômetros ao oeste de Katmandu, informou hoje a rádio estatal. De acordo com autoridades, dezenas de pessoas ficaram feridas. O ataque ocorreu um dia depois que os rebeldes lançaram uma ofensiva similar contra um posto policial em Bhima, a cerca de 160 quilômetros ao sudeste da capital, matando pelo menos 49 policiais. De acordo com o Ministério da Defesa, no ataque de hoje foram mortos 17 soldados e 40 policiais. Não há informações sobre baixas do lado dos insurgentes. Os rebeldes lutam desde 1996 para derrubar o regime monarquista do Nepal e instalar em seu lugar um modelo comunista de administração.