Rebeldes matam 6 policiais russos no Daguestão Militantes emboscaram hoje um contingente de policiais russos na província do Daguestão, matando seis deles e ferindo outros nove, informou a própria polícia. Os militantes primeiro mataram um policial e em seguida emboscaram o comboio, matando cinco outros, em uma área montanhosa 60 quilômetros ao sul da capital provincial, Makhachkala, informou um porta-voz do Ministério do Interior. O Daguestão, uma província na região do Mar Cáspio, é localizado a leste da Chechênia. A região está entre as várias províncias instáveis no norte do Cáucaso que têm sido assoladas pela violência ligada a rebeldes chechenos, por uma investida oficial contra a militância islâmica e rivalidades entre clãs, além de outras lutas internas pelo poder.