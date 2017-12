Rebeldes matam pelo menos 10 soldados na Colômbia Pelo menos 10 soldados morreram e 40 outros ficaram feridos durante um ataque rebelde com explosivos contra uma base militar no município colombiano de Pitalito, no Estado de Huila, informou nesta segunda-feira o prefeito da localidade, Germán Calderón. Rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) iniciaram seus ataques com o lançamento à distância de vários botijões de gás carregados com dinamite. Segundo Calderón, a população de Pitalito, a 355 quilômetros ao sul de Bogotá, viveu momentos de horror durante a noite de domingo e a manhã de hoje devido às sucessivas explosões e o contínuo fogo de fuzis. As instalações da base de Pitalito ficaram destruídas pelo violento ataque das Farc, que cessou depois que um avião de combate militar e dois helicópteros sobrevoaram a zona. Os rebeldes, segundo o prefeito, atacaram quando todo o pessoal militar dormia.