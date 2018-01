Rebeldes muçulmanos atacam templo na Caxemira Rebeldes muçulmanos invadiram um templo hindu neste domingo em Jammu, capital de inverno da parte da Caxemira sob administração indiana, desencadeando uma intensa troca de tiros, anunciou a televisão privada Aaj Tak. Pelo menos cinco pessoas teriam morrido durante o tiroteio no templo de Raghunath, em Jammu, segundo a fonte. Segundo outra emissora de televisão, a Zee News, uma mina explodiu no bairro do mercado Hari em Jammu, perto do templo onde ocorreram os confrontos. A Zee News não forneceu mais detalhes.