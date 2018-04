Rebeldes na Síria pedem armas para enfrentar Assad Rebeldes no interior da Síria disseram nesta quarta-feira que eles precisam de mais armas - não de tropas - para aparelhar dezenas de milhares de combatentes incluindo desertores do regime comprometidos com a derrubada do ditador Bashar al-Assad, apelidado de "máquina da morte".