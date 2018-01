Rebeldes ocupam aeroporto ao norte do Haiti Rebeldes haitianos atacaram neste domingo Cap-Haitien, um importante porto ao norte, considerada a segunda maior do País. Eles atacaram o aeroporto da cidade informou um funcionário de uma empresa área por telefone. Cap-Haitien é considerada o último bastião do governo do presidente Jean-Bertrand Aristide ao norte do País. O gerente da Tropical Airways, Allen Alexandre, disse que os rebeldes se apoderaram de uma aeronave, mas a linha telefônica caiu antes que ele pudesse dar mais detalhes. Testemunhas afirmaram que os rebeldes estavam entrando desde o sul, onde as forças leais ao presidente tinham montado barricadas. A medida que ouviam os tiros das metralhadoras, os habitantes ficaram apavorados, chorando e gritando. Há versões que os rebeldes tinham libertado presos em quatro prisões da cidade.