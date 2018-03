Rebeldes paquistaneses matam civis com morteiros Seis civis foram mortos por disparos de morteiros por militantes paquistaneses neste sábado. O ataque aconteceu na região tribal de Khyber, no noroeste do país. Segundo oficial do Exército paquistanês Igbal Khan, 12 civis foram feridos no ataque deste sábado. Segundo o governo, os militantes têm atacado civis que apoiaram os militares do país em operações recentes contra os rebeldes.