Rebeldes protestam contra visita de Bush ao México Um grupo rebelde praticamente desconhecido protestou nesta madrugada, num povoado próximo da capital, contra a visita que o presidente dos EUA, George W. Bush, realizará amanhã a seu colega mexicano Vicente Fox. San Felipe Neri, no estado de Morelos, foi a localidade escolhida pelo autodenominado Exército Villista Revolucionário do Povo (EVRP) para manifestar seu desagrado em relação à visita do presidente americano e criticar Fox. Entre 30 e 40 homens em uniformes de combate novos, de cor verde-oliva, e cabeças cobertas por capuzes, agitaram por cerca de 10 minutos o povoado ostentando armas de grosso calibre. Entre outros slogans, os militantes do EVRP, expressaram seu apoio à marcha em direção à Cidade do México, que os guerrilheiros zapatistas, partindo de seus bastiões no estado sulista de Chiapas, iniciarão no próximo dia 24.