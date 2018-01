Rebeldes rejeitam nova proposta de paz no Sri Lanka Os rebeldes do Exército de Libertação dos Tigres do Tamil Eelam (LTTE) rejeitaram formalmente nesta sexta-feira a mais recente proposta do governo do Sri Lanka para retomar as negociações de paz. Analistas já esperavam uma rejeição por parte do LTTE. A falta de confiança dá o tom das relações entre os rebeldes e o governo local. As duas partes têm bloqueado sistematicamente os esforços internacionais para a retomada das negociações. Na última proposta, o governo exigia que os rebeldes se comprometessem formalmente com a aceitação da soberania e da integridade territorial do Sri Lanka e aceitassem o estabelecimento de um prazo final para as negociações de paz.