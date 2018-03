Rebeldes resistem a ataques e avançam para leste do Congo

Os rebeldes do Congo se aproximavam nesta terça-feira, 28, da capital provincial Goma, no leste do país. O avanço ocorre apesar de eles terem sido atacados por mantenedores de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) em helicópteros. Dezenas de milhares de civis, inclusive crianças e bebês de colo, tomaram as rodovias, temendo o exército rebelde com reputação de brutalidade. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), 30 mil congoleses já fugiram dos confrontos e estão em um campo de refugiados de Kibati, 10 quilômetros ao norte de Goma. Veja também: Tropas do exército e da ONU fogem de rebeldes no Congo Comandante das forças de paz da ONU no Congo renuncia Os ataques dos mantenedores de paz ocorreram na terça, com a intenção de que os rebeldes não tomassem Kibumba, uma vila 48 quilômetros ao norte de Goma. Porém civis em fuga disseram que a tomada ocorreu da mesma forma. Um porta-voz dos rebeldes, Bertrand Bisimwa, disse que eles estão agora a 20 quilômetros de Goma. Também na segunda, mantenedores de paz atiraram para o alto enquanto um escritório da ONU era atacado com pedras. Milhares de pessoas protestavam contra a ONU, por não conseguir proteger a população do rebeldes, apesar de uma missão de 17 mil capacetes azuis no país. Líderes locais disseram que três pessoas foram mortas no incidente. O general desertor Laurent Nkunda planeja tomar Goma, cidade de 600 mil habitantes na fronteira com Ruanda. Nkunda chegou a assinar um cessar-fogo com o governo em janeiro, porém depois voltou atrás, argumentando que não há interesse das autoridade em proteger os tutsis. Milicianos hutus que fugiram de Ruanda para o Congo após perpetrarem o massacre de Ruanda, em 1994, estariam ainda perseguindo a outra etnia. Mais de 200 mil pessoas tiveram que deixar suas casas nos últimos dois meses no Congo, segundo a ONU. A cólera e a diarréia mataram dezenas de pessoas, e as que sobrevivem em geral vivem na miséria nessa área. Histórico A ofensiva rebelde é indício do sentimento contrário aos tutsis despertado pelo sucesso dos rebeldes ligados a Nkunda. Eles afirmam lutar para proteger a minoria tutsi de uma milícia ruandesa hutu que escapou para o Congo após ajudar a perpetrar o genocídio de Ruanda, em 1994. Meio milhão de tutsis foram assassinados nessa investida. Em janeiro deste ano, governo e rebeldes assinaram um tratado de paz, mas os guerrilheiros se rearmaram e retomaram os combates no meio deste ano. Desde então, o presidente Joseph Kabila se recusa a manter novas conversações com Nkunda, por considerá-lo um "terrorista." Nkunda, por sua vez, recusa-se a desarmar suas tropas por afirmar que rebeldes hutus, de Ruanda, operam na região e ameaçam a comunidade tutsi. Acredita-se que Nkunda possui 5.500 homens sob o seu comando.