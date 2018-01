Rebeldes separatistas matam 19 soldados na Índia Pelo menos 19 soldados morreram e outros cinco ficaram feridos nesta terça-feira em uma emboscada feita por rebeldes separatistas no estado de Tripuna, no noroeste da Índia, a 65 km de Nova Délhi. Um comboio de soldados trafegava em uma estrada quando foram atacados pelos rebeldes, informou a uma agência de notícias indiana. Os cinco feridos foram internados em hospitais da cidade de Agartala, capital de Tripuna. Os rebeldes, que pertencem a Frente Nacional para a Libertação da Tripuna, roubaram as armas dos soldados e depois fugiram pelas montanhas. O governo indiano enviou forças de segurança ao local para tentar capturar os agressores.