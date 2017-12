Rebeldes seqüestram 31 policiais no Iraque A polícia de Kerbala, no Iraque, disse que 31 agentes foram seqüestrados no oeste do país, enquanto retornavam de um curso de treinamento na Jordânia. Um representante da polícia de Kerbala, que pediu para não ser identificado, disse que os policiais foram emboscados no domingo, na cidade de Rutba, perto da fronteira. "Houve um ataque ao hotel onde estavam os policiais voltando do treinamento da Jordânia", disse ele. No mês passado, nove policiais que voltavam da Jordânia foram emboscados e mortos durante a viagem de volta a Kerbala. O ônibus em que viajavam foi atacado em 16 de outubro na cidade de Latifiyah, 40 km ao sul de Bagdá.