Rebeldes seqüestram mais três no Afeganistão Um engenheiro turco e dois cidadãos afegãos teriam sido seqüestrados no leste do Afeganistão por supostos membros da milícia fundamentalista islâmica Taleban ou de algum outro grupo rebelde, disseram autoridades. O veículo usado pelos três foi abandonado entre 16h e 17h locais na estrada entre Jalalabad até um projeto rodoviário em andamento na província de Kunar, disse Abdul Bari, diretor da Divisão Antiterrorismo do Ministério de Interior do Afeganistão. O turco desaparecido foi identificado como Mohammad Ayub, que era acompanhado por um motorista e um intérprete, ambos afegãos. Cerca de 200 policiais e soldados afegãos e estrangeiros participam de operações de busca na região montanhosa, situada 180 quilômetros ao leste de Cabul, a capital afegã. "Não sabemos quem fez isso, se foi o Taleban ou o Hizb Islami", disse Mateullha Sofie, porta-voz da polícia local. "Eles simplesmente pararam o carro e seqüestraram essas três pessoas", acusou. Até o momento, porém, nenhum grupo assumiu a autoria do aparente seqüestro. Oficiais do Exército não foram encontrados para comentar o assunto.