Rebeldes sírios ampliam controle sobre Alepo Intensos combates foram registrados neste domingo em Alepo, norte da Síria, no momento em que os rebeldes ampliam seu controle sobre a cidade, informaram ativistas e grupos opositores sírios. O ativista Mohammad Saeed, que mora em Alepo, informou que os confrontos acontecem não muito longe do centro histórico da cidade. Há duas semanas, tropas do governo mantém os bombardeios contra distritos controlados pelos rebeles, principalmente no sudoeste da cidade.