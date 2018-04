Rebeldes sírios duvidam de eficácia de novo cessar-fogo Rebeldes sírios levantaram dúvidas ontem sobre as perspectivas de uma trégua temporária destinada a interromper o derramamento de sangue no conflito. Segundo eles, ainda não está claro como um cessar-fogo informal nesta semana poderia ser implementado. O mediador internacional Lakhdar Brahimi, que se reuniu em Damasco, no domingo, com o presidente Bashar Assad, propôs que as forças do regime e os rebeldes interrompam a violência durante os três dias do feriado islâmico do Eid al-Adha, que começa na sexta-feira.