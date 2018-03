Rebeldes sírios libertam libanês sequestrado em maio

BEIRUTE - Rebeldes sírios libertaram neste sábado, 25, um dos 11 peregrinos xiitas libaneses sequestrados em maio. Com aparência saudável, o ex-refém, Hussein Ali Omar, falou em entrevista à rede de TV pan árabe Al-Jazeera e apelou a libaneses e árabes que apoiem o povo sírio na guerra civil contra o regime de Bashar Assad.

Os peregrinos foram raptados em 22 de maio quando cruzavam a fronteira da Turquia com a Síria, a caminho do Líbano. Um grupo que se identifica como "Rebeldes Sírios em Alepo" reivindicou a autoria do sequestro e exigiu que o líder do movimento xiita libanês Hezbollah, o xeque Hassan Nasrallah, peça desculpas por recentes comentários a favor de Assad.

Nasrallah, aliado do regime sírio, disse recentemente que o sequestro não mudaria a postura do Hezbollah.

