Rebeldes tomam dependências do governo na Rússia Um grupo de homens armados com lança-foguetes tomou hoje algumas dependências do Ministério do Interior na Inguchétia, uma região russa que faz fronteira com a Chechênia. O ataque, ocorrido na cidade de Nazran, começou na noite de hoje. mais tarde, uma fonte ministerial que pediu anonimato, afirmou que outros atacantes haviam tomado alguns edifícios da polícia em Ordyonikidzevskaya, do lado checheno da fronteira, e em Karabulak.