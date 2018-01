Rebeldes tomam importante cidade da Costa do Marfim Rebeldes tomaram nesta quinta-feira a cidade de Man, a mais importante do oeste da Costa do Marfim, após dois dias de combates, disseram fontes militares ocidentais, os próprios rebeldes e residentes. Hoje pela manhã, os rebeldes patrulhavam a cidade após a fuga dos soldados da guarnição local, disseram residentes. Os insurgentes que ocuparam Man, uma cidade de 135.000 habitantes, eram liberianos que só falam inglês, disseram ainda os residentes. A Costa do Marfim foi anteriormente uma colônia francesa. "Os combates se prolongaram durante toda a noite", disse um morador do lugar, falando por telefone de sua casa no centro de Man. "Os únicos soldados na cidade são rebeldes", acrescentou. ?Não há tropas legalistas". Oficiais militares ocidentais disseram que os rebeldes parecem controlar a cidade e o aeroporto. "Nosso objetivo é avançar sobre Abidjan e controlar todo o país", disse à AP, por telefone, Félix Doh, comandante rebelde em Man.