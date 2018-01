Rebeldes tomam mais duas cidades no Haiti A polícia fugiu de rebeldes que atacaram uma cidade do norte do Haiti e bloquearam neste sábado uma importante rodovia que leva à República Dominicana, segundo testemunhas. Os insurgentes armaram barricadas para proteger Gonaives de uma eventual ofensiva das forças do governo. Os rebeldes expulsaram a polícia de Saint Suzanne e tomaram a cidade situada a 30 quilômetros de Cap-Haitien, no norte do país. Nos arredores de Trou-du-Nord, eles bloquearam uma estrada que leva a Ouanaminthe, na República Dominicana. Os rebeldes também retomaram Dondon e incendiaram casas de simpatizantes do presidente Jean-Bertrand Aristide. Agentes humanitários alertam para uma crise de suprimentos médicos e alimentares atrás das linhas rebeldes e na segunda maior cidade do país, Cap-Haitien. Simpatizantes de Aristide armaram barricadas para proteger a cidade de um possível ataque rebelde. Em Washington, a Organização dos Estados Americanos (OEA) pediu a todas as partes envolvidas que busquem uma solução pacífica e democrática para a insurgência de nove dias, que já resultou na morte de cerca de 50 pessoas.