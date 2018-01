Rebeldes ucranianos retiram armas pesadas da linha de combate Combatentes separatistas do leste da Ucrânia transferiram nesta sexta-feira lançadores de foguete para um local a 70 quilômetros da linha de combate com as forças do governo. Trata-se da primeira ação de cumprimento do cessar-fogo, assinado no início do mês.